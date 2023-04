Milan, rinnovo Leao: la cronistoria di una trattativa | NEWS

Rinnovo Leao, una storia dal 2018

La storia, si legge, parte dal 2018. Leao, 18enne, saluta Lisbona da svincolato. A maggio un gruppo ultrà ha fatto irruzione nel centro sportivo dello Sporting e aggredito la squadra. Molti, sotto shock, chiedono di andare via e si accordano col club. Leao no, lui è l’unico — insieme a Ribeiro — a rescindere unilateralmente: ad agosto passa al Lilla a zero; nell’estate successiva firma col Milan per oltre 24 milioni. Lo Sporting ha avviato un’azione legale contro Rafa e il Tribunale arbitrale sportivo portoghese ha dato ragione al club, condannando Leao a 16,5 milioni di risarcimento. Con interessi e spese legali arriviamo a 22 milioni. Dopo che l’Appello ha confermato la sentenza e che il Tribunale di Milano ha stabilito che al milanista sarebbe stato trattenuto il 20% dello stipendio mensile (in tutto 300mila euro all’anno), risolvere la pendenza con lo Sporting, per Rafa, è diventata condizione essenziale: non può esserci nuovo contratto senza aver saldato con l’ex club. Rafa è rappresentato dall’avvocato francese Ted Dimvula ma ascolta anche i consigli di Jorge Mendes, super agente nonché suo ex procuratore. E Antonio, padre di Rafa, gioca un ruolo di primo piano. A bordocampo osservano le big d’Europa, con Chelsea e Real in prima fila. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Scadenza 2024, possibile occasione per l’attacco