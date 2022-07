Milan, rinnovo Leao priorità: il caso Sporting pesa nella decisione / News

Non solo mercato in entrata, il Milan non dimentica il rinnovo di Rafael Leao. Tra richieste alte e il caso Sporting che non è un dettaglio

Renato Panno

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' lascia un attimo da parte il calciomercato in entrata e si sofferma sul rinnovo di Rafael Leao. Paolo Maldini e Frederic Massara devono accelerare visto il ritardo dovuto ai loro contratti anche sulla situazione relativa al portoghese. Eletto miglior giocatore della Serie A, il classe 1999 adesso spera di ottenere un ingaggio importante per quello che ha fatto vedere in campo. La richiesta è tra i 6 e i 7 milioni di euro: il Milan sta lavorando per trovare un compromesso con il suo agente perché ha tutte le intenzioni di prolungare il suo contratto fino al 2027.

Perché il caso Sporting è importante

C'è una novità importante sul contenzioso tra lo Sporting Lisbona e Rafael Leao: si sarebbe trovato un accordo sulla base di 19 milioni di euro da garantire al club portoghese. Cifra che dovrà essere divisa tra il club che acquistò all'epoca, ovvero il Lille e il giocatore, che rescisse consensualmente il suo contratto. Visti i quasi 10 milioni di euro da sborsare nelle casse dello Sporting, il numero 17 rossonero ha alzato la posta in gioco in maniera piuttosto legittima e il Milan, dal canto suo, non vuole lasciare solo il suo fuoriclasse.

Priorità rinnovo

Al momento, stando a quanto riferisce il 'CorSport' c'è distanza tra le parti, ma c'è l'urgenza di prolungare il rapporto nel corso di questa estate per evitare di perderlo a parametro zero nel 2024. Il Milan al momento si sente sicuro dalla clausola rescissoria di 150 milioni di euro presente nel suo contratto, ma potrebbe sedersi al tavolo anche davanti ad un'offerta superiore ai 90 milioni. Un'eventualità a cui il Milan non vuole pensare perché c'è l'assoluta volontà di rinnovare il suo contratto. E si proverà a farlo in tutti i modi. Milan, dal Chelsea la nuova idea per la difesa: le ultime news di mercato