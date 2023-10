Milan, rinnovo di Krunic in stallo: cessione in estate non da escludere

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulla situazione in casa Milan e su i rinnovi. Al momento fase di stallo per Rade Krunic

Milan, rinnovo di Krunic in stallo

È in fase di stallo, si legge, il rinnovo di Rade Krunic. Il bosniaco, che in estate aveva ricevuto un'offerta da 3/3.5 milioni all'anno dal Fenerbahce, vorrebbe rinnovare con uno stipendio in linea con quella che era stata la proposta turca. Il Milan è disposto ad arrivare a cifre sopra i 2 milioni (più bonus). Saranno necessari nuovi incontri per capire se si potrà arrivare a un accordo. Non sarebbe da escludere che il Milan, senza rinnovo, lo possa cedere in estate.