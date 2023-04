Milan, domani la firma del rinnovo di Giroud: le ultime da Schira

Il Milan pareggia per 1-1 sul campo del Napoli , tanto basta per i rossoneri per qualificarsi alle semifinali di Champions League 16 anni dopo l'ultima volta. Decisivo, ancora una volta, Olivier Giroud . Il francese, da quando è a Milanello, ha sempre segnato gol fondamentali. E ora, si attende solo la firma sul rinnovo. Ecco le ultime.

"Domani è prevista la firma di Olivier Giroud sulla proroga del contratto con il Milan fino al 2024 (3,8 milioni di euro)". Il francese, quindi, resterà ancora almeno per un anno in rossonero. Da quando è arrivato al Milan, Olivier Giroud è diventato uno dei perni fondamentali della squadra, dimostrando di essere insostituibile per Stefano Pioli. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – L’ala destra a zero dalla Premier?