Milan, incontro terminato per il rinnovo di Giroud: le ultime

Come riportato dal noto esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, è da poco terminato l'incontro tra il Milan e gli agenti di Olivier Giroud per parlare del rinnovo di contratto. La scadenza con il francese è a giugno 2023, la volontà è quella di trovare una soluzione a breve, da entrmabe le parti. Oggi, si legge, non dovrebbe essere comunque il giorno della firma. Rinnovo che potrebbe arrivare in questi giorni.