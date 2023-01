Milan, passi in avanti per il rinnovo di Giroud: la situazione

Si registrano passi in avanti per il rinnovo di Olivier Giroud con il Milan, dopo che la situazione sembrava essersi compromessa

Nelle ultime settimane sembrava che la trattativa tra il Milan e Olivier Giroud per il rinnovo di contratto del francese si fosse in parte arenata. C'erano stati giorni in cui il prolungamento del rapporto sembrava lontanissimo, ma nelle ultime ore sembra che la situazione abbia avuto dei risvolti importanti in merito alla questione.