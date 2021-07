Milan, rinnovo di Calabria a un passo: possibile annuncio a breve / News

Davide Calabria è pronto a continuare la sua avventura con la maglia del Milan. Accordo praticamente raggiunto e annuncio imminente

Dopo aver fallito le trattative per i rinnovi di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, il Milan è pronto alla fumata bianca per Davide Calabria. Secondo quanto riferisce 'TuttoMercatoWeb' le parti hanno raggiunto l'accordo definitivo che vedrà il numero 2 vestire la maglia rossonera per i prossimi quattro anni. Per questo motivo l'annuncio potrebbe davvero arrivare nelle prossime ore. Intanto oggi sarà il giorno di Tonali: le ultime.