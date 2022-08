Milan, rinnovo Bennacer: serve accelerare. L’algerino piace al Liverpool

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' ha fatto il punto sul rinnovo di Ismael Bennacer, il cui contratto scadrà nel 2024. La sessione di calciomercato in corso sta spostando le attenzioni di Paolo Maldini e Frederic Massara, ma guai a dimenticare i giocatori presenti attualmente in rosa. Sì perché l'algerino è finito da tempo nel mirino delle big d'Europa, Liverpool in primis. Il Milan deve pertanto accelerare per far firmare il centrocampista ex Empoli, arrivato nell'estate del 2019 per 16 milioni di euro.