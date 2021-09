Milan, ricordi Rodrigo Ely? E’ diventato un giocatore del Nottingham Forest

La vecchia conoscenza del Milan Rodrigo Ely è diventato ufficialmente un giocatore del Nottingham Forest, club di Serie B inglese

Una grande promessa che purtroppo non ha risposto alle aspettative. Dopo la trafila nelle giovanili del Milan, Rodrigo Ely ha debuttato in prima squadra nella stagione 2015-2016. Il brasiliano ha poi collezionato soltanto 4 presenze complessive prima di trasferirsi all'Alaves. Adesso c'è una nuova avventura all'orizzonte: Ely è diventato ufficialmente un giocatore del Nottingham Forest, club che milita in Championship, vale a dire la Serie B inglese. Ecco il tweet di benvenuto.