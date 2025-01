Milan, ricordi gli investimenti sul calciomercato? Le cifre record

Calciomercato Milan , la dirigenza rossonera continua con il suo lavoro per dare a Sergio Conceicao i rinforzi importanti per il suo Diavolo. Il primo obiettivo dei rossoneri sembrerebbe essere la punta, con il nome di Santiago Gimenez in cima alla lista delle preferenze del Milan. Non sarà facile viste le pretese e la posizione del Feyenoord. Il costo potrebbe essere sui 40 milioni di euro, che sarebbe quasi un record per i rossoneri.

Milan, Santiago Gimenez sarebbe quasi da record. Tutti i colpi più esosi

'Tuttosport' ricorda gli acquisti più esosi del calciomercato del Milan. Escludendo Rafael Leao, la cui cifra è passata a bilancio dai 21.5 milioni sborsati nell’estate 2019 per prenderlo dal Lille a 49.5 per via del lodo Sporting del 2023, il Milan per l’acquisto di un giocatore ha investito al massimo 42 milioni per Bonucci nel 2017 e per Rui Costa nel 2001 (erano 85 miliardi di lire). Paquetà (gennaio 2019) costò 38.4 milioni complessivi, André Silva (2017) sempre 38. In tempi recenti, De Ketelaere 36.5, bonus compresi. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Chukwueze voci di cessione. Arriva un super colpo>>>