Milan, ricordi Faivre? Sarebbe vicinissimo al passaggio al Lione

Secondo quanto rifersce il portale FootMercato in Francia, il Lione avrebbe trovato un accordo per il trasferimento in prestito oneroso (meno di un milione di euro) di Romain Faivre, trequartista francese che nell'estate 2021 è stato accostato a lungo anche al Milan quando indossava la maglia del Brest. Un vecchio pallino rossonero che sembrava potesse davvero trasferirsi al Milan nella passata stagione.