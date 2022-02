Milan, retroscena su Donnarumma: ecco chi ha rifiutato in estate

La scorsa estate il Milan ha salutato Gianluigi Donnarumma, accasatosi al PSG. Ma il portiere è stato vicino ad un altro top club: le news

Nonostante sia ormai un lontano ricordo per i tifosi del Milan , emergono alcuni interessanti retroscena legati al trasferimento di Gianluigi Donnarumma al PSG nella scorsa finestra di calciomercato estivo.

Come riporta il noto quotidiano spagnolo "AS", la scorsa estate Juan Laporta fece di tutto per provare a portare a Barcellona il giovane estremo difensore della nazionale italiana. Nello specifico, Mino Raiola e il Presidente del club catalano avevano già trovato un accordo.