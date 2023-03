Milan, ricordi Renato Sanches? Interesse dalla Premier League

Il Milan, nella sessione estiva del calciomercato, è andato alla ricerca del sostituto di Franck Kessié, passato alla corte del Barcellona. I rossoneri, dopo mesi di lavoro, sono andati sul profilo di Aster Vranckx. Prima di chiudere per il centrocampista belga, però, i dirigenti rossoneri sarebbero andati alla ricerca di Renato Sanches, a quel tempo mediano del Lille. Il portoghese, poi, passò al PSG, dove non sta giocando al massimo. Per questo potrebbe cambiare maglia in estate.