Milan, grana Rafael Leao: procuratore deluso dall’offerta di rinnovo

Il Milan vuole blindare Rafael Leao e tratta il rinnovo . Ma il procuratore del portoghese sarebbe deluso dall'offerta dei rossoneri. La volontà della dirigenza è chiara da tempo. Un calciatore chiave nella conquista dello scudetto va tenuto in squadra a qualsiasi costo. Le accelerazioni e gli strappi di Leao sono stati decisivi nella scorsa stagione. Il Milan, dunque, è al lavoro per il prolungamento del contratto con conseguente adeguamento dell'ingaggio . Ma l'offerta, a quanto pare, non è ancora soddisfacente.

Stando a quanto riporta 'Il Fatto Quotidiano', l'agente di Rafael Leao sarebbe scontento. L'ultima offerta fatta dal Milan per il rinnovo non ha soddisfatto l'entourage del portoghese, che chiede un ingaggio da top player. Tuttavia non c'è grande preoccupazione in casa rossonera perché il calciatore ha una clausola rescissoria molto alta, 150 milioni di euro. A queste cifre, ad oggi, nessuno si siederebbe al tavolo per una trattativa. La volontà del Milan, ribadiamo, è quella di blindare Rafael Leao. Quella dell'attaccante è di rimanere in rossonero. Dunque ci si incontrerà di nuovo per definire serenamente il tutto. Il nuovo contratto dovrebbe avere scadenza nel 2026 e anche la clausola dovrebbe essere aumentata leggermente. In casa Milan, ripetiamo, c'è ottimismo sulla buona riuscita della trattativa.