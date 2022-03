Milan, a fine stagione prolungamento di Tonali con aumento di ingaggio

Secondo le ultime indiscrezioni, al termine di questa stagione Sandro Tonali prolungherà il suo contratto con il Milan di altri due anni

Sandro Tonali sempre più all'interno del progetto rossonero. Riscattato in estate dal Brescia dopo aver disputato non una grandissima stagione con il Milan, il centrocampista di Lodi aveva deciso di ridursi l'ingaggio pur di giocarsi le sue chance all'interno della squadra di Stefano Pioli. Una scelta matura che, nel calcio di oggi, è assolutamente una rarità più unica che rara. Ma c'è di più, in quanto Tonali potrebbe continuare ad indossare la casacca del Diavolo ancora per diverse stagioni.