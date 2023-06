Milan primavera, rinnovo in vista per Kevin Zeroli: le ultime | News

Non solo grandi movimenti per la prima squadra, ma anche per il Milan primavera. Sono in corso, infatti, i dialoghi per i rinnovi di alcuni calciatori allenati da Ignazio Abate, come ad esempio Kevin Zeroli. Il centrocampista classe 2005 che tanto ha fatto bene nella stagione appena conclusa sarebbe in procinto di rinnovare il contratto con i rossoneri. Secondo Nicolò Schira, noto esperto di mercato, il giovane calciatore prolungherà il suo contratto con il Milan fino al 2027. Un'ottima notizia non solo per Abate ma anche per il Milan in generale, club che considera Zeroli uno dei talenti più cristallini presenti all'interno della primavera rossonera. Mercato Milan, dalla Spagna: "Morata, presente una clausola rescissoria".