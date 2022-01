Milan, fatta per Omoregbe: sarà già a disposizione di Giunti per l’Empoli

E' fatta per il nuovo acquisto Bob Murphy Omoregbe: il giovane attaccante sarà già a disposizione di Giunti per la sfida contro l'Empoli

Come già era stato anticipato a novembre, il Milan ha acquistato il giovane attaccante Bob Murphy Omoregbe. Lo riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', secondo i quali il classe 2003 arriva dal Borgosesia. Ma c'è di più: l'ala destra italiana sarà già a disposizione di Federico Giunti, allenatore della primavera, per la prossima partita contro l'Empoli. Milan, le top news di oggi: asse di mercato caldo con la Juve. Orsato out.