Calciomercato Milan – Fatta per il giovane attaccante Omoregbe | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan si sarebbe assicurato le prestazioni sportive del giovane attaccante Omoregbe

La Primavera del Milan allenata da Federico Giunti sta attraversando un periodo negativo. Dopo essere stato aritmeticamente eliminato dalla Youth League, i rossoneri hanno perso cinque partite in otto giornate di campionato. Risultati che hanno fatto scattare l'allarme in via Aldo Rossi, con la dirigenza del Milan che è corsa subito ai ripari in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto riferisce 'calciomercato.com', Maldini avrebbe chiuso la trattativa per il giovane attaccante Bobby Murphy Omoregbe. Classe 2003, il talento italo-nigeriano arriva dal Borgosesia per una cifra intorno ai 100mila euro, strappandolo alla concorrenza di Sassuolo ed Hellas Verona. Leggi la nostra intervista in esclusiva a Santi Denia, ex difensore dell'Atletico Madrid.