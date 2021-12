Milan, previsto a marzo un incontro con Ibrahimovic per il rinnovo | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan e Ibrahimovic si incontreranno a marzo per discutere di un eventuale rinnovo

Zlatan Ibrahimovic e il Milan: un futuro ancora tutto da scrivere? Nonostante i 40 anni d'età, l'attaccante svedese sta disputando un grande campionato condito da 7 gol in 11 presenze. Ibra, che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2022, non ha ancora deciso cosa farà una volta terminata la stagione attualmente in corso. Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', una decisione potrebbe prenderla a marzo, mese in cui è stato fissato un appuntamento tra il giocatore e il Milan per discutere del futuro del fuoriclasse svedese. Milan, il top della rassegna stampa di oggi: Tonali vicino al rinnovo, Maldini parla a 360°.