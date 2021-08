Milan, Pres. Bordeaux: “Adli non è ancora fatta, ma…”

Il presidente del Bordeaux ha parlato della trattativa con il Milan per Adli: un'apertura quasi definitiva al trasferimento.

Sempre più vicino al Milan, il francese Yacine Adli. I rossoneri hanno intavolato la trattativa con il Bordeaux e questa volta a confermarlo è direttamente il presidente dei Girondini. Intervenuto in conferenza stampa, infatti, Gerard Lopez ha parlato anche del futuro di Adli, aprendo di fatto definitivamente al trasferimento al Milan. Sembra che ci sia un accordo di massima per 9 milioni più bonus, mancano solo alcuni dettagli. Ecco le parole di Lopez: "Mancano delle cose sulle quali bisogna essere allineati. Non è fatta, ma è chiaro che c'è interesse di tutte le parti. Se arriveremo a un accordo, allora si farà. Altrimenti saremo felici di tenere Yacine ancora con noi". Intanto il Milan è in campo contro il Panathinaikos, segui il live >>>