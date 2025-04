Milan, Pedullà: 'Theo Hernandez? Non puoi venderlo a 25 milioni. Serve...'

Calciomercato Milan , i rossoneri, una volta sciolti i dubbi sul nuovo direttore sportivo e il nuovo allenatore, dovranno cercare di risolvere anche i nodi più impellenti per quanto riguarda la rosa. I primi sono i rinnovi di Theo Hernandez e Mike Maignan , entrambi in scadenza nel 2026. Alfredo Pedullà , esperto di calciomercato , ne ha parlato nel suo ultimo video su 'YouTube'.

Pedullà: "Milan, Theo Hernandez va rinnovato. Quanto vale? Serve..."

"Oggi ad aprile abbondante quanto sarebbe la valutazione giusta di Theo Hernandez in scadenza di contratto nel 2026? Pensate che si possano chiedere 50 milioni? Credo di no, penso che ti dovrai accontentare. Il Milan dovrebbe fare un tentativo importante per rinnovarlo, a maggior ragione se dovesse arrivare un allenatore estimatore di Theo Hernandez. Lui vuole restare e chiede tanto, ma non puoi venderlo a 25 milioni". Questo il chiaro parere di Pedullà.