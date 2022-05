Milan, Origi saluta il Liverpool: “È stato un viaggio speciale”

Divock Origi, obiettivo di calciomercato del Milan, ha salutato il Liverpool con un post social. Il belga sempre più vicino ai rossoneri

Il lungo stop di Zlatan Ibrahimovic , fuori per 7-8 mesi, costringe il Milan a trovare un suo sostituto sul calciomercato. L'obiettivo numero uno della società, come noto, è Divock Origi . Paolo Maldini, nella famosa intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport', ha confermato che la trattativa è ben indirizzata . Attenzione alla novità degli ultimi minuti, c on il belga che ha salutato il Liverpool con un post social .

Origi si libererà a parametro zero e, nei prossimi giorni, dovrebbe sbarcare a Milano per effettuare le visite mediche con il Milan. Il saluto ufficiale del giocatore, dunque, è un ulteriore passo in avanti in questo senso. Ecco il suo messaggio, breve ma significativo: "È stato un viaggio speciale". Le Top News di oggi sul Milan: Gazidis parla del suo futuro, problemi Kessie-Barcellona e non solo