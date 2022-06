Milan, Origi atteso la prossima settimana. E Leao chiama Sanches…

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' fa il punto sul mercato del Milan . Attualmente in vacanza, Divock Origi dovrà fare un pausa dalle ferie in quanto è atteso a Milano a metà della prossima settimana per sostenere le visite mediche con il Milan e la conseguente firma sul nuovo contratto. L'attaccante belga firmerà un quadriennale e sceglierà il numero di maglia, anche se il 'suo' 27 è occupato da Daniel Maldini.

Il Milan potrà contare su un calciatore che nel Liverpoo l ha giocato in tutti i ruoli dell'attacco: centravanti, esterno e seconda punta. Inoltre ha vinto tanto e in alcuni dei trionfi dei 'Reds' spesso ha anche messo lo zampino, come ad esempio nella Champions League conquistata nel 2019. Origi si alternerà in attacco con Giroud , l'uomo dai gol pesanti.

A differenza del belga, Rafael Leao è un calciatore attivo anche nel mondo dei social. Pubblica foto, storie, manda messaggi ai compagni di squadra e funge anche da 'intermediario', come dimostra il suo commento sotto la foto pubblicata da Renato Sanches, quest'ultimo in vacanza a Dubai in attesa che il Lille risolva i problemi burocratici in modo tale da poter essere al Milan. Non solo social, anche perché l'attaccante portoghese è alle prese con il rinnovo. In scadenza nel 2024, l'intenzione del Milan sarebbe quella di rinnovare fino al 2026 con adeguamento del contratto. Le sensazioni, comunque, restano positive. Leao è felice al Milan, lo ha spesso ribadito e l'intenzione è quella di continuare a vestire la maglia rossonera. Magari aumentando il numero dei gol, anche se quest'anno ha insaccato il pallone in rete in 11 occasioni. Chissà se, nella prossima stagione, avrà l'assistenza di nuovi rinforzi quali potrebbero essere De Ketelaere e Noa Lang. Staremo a vedere. Calciomercato Milan, colpo 'low cost' dal Real Madrid? Le ultime.