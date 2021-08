Milan, oggi incontro con la Roma per Florenzi: cosa manca per chiudere

Alessandro Florenzi potrebbe vestire presto la maglia del Milan. Oggi avrà luogo un nuovo incontro con la Roma per limare gli ultimi dettagli

La volontà di tutte le parti è quella di portare a termine la trattativa, per questo filtra cauto ottimismo . La fumata bianca potrebbe addirittura arrivare nelle prossime ore, dato che - come detto - nella giornata di oggi è previsto un nuovo incontro tra Milan e Roma per parlare dell’affare. Tiago Pinto , direttore generale giallorosso, è tornato da Londra ieri, dopo aver chiuso la trattativa per l’ingaggio di Tammy Abraham dal Chelsea.

Come ribadito da diverso tempo, il club giallorosso vorrebbe cedere a titolo definitivo il suo terzino, in modo da guadagnare una cifra da reinvestire subito sul mercato. La Roma valuta Florenzi 6 milioni di euro. Il Milan, dal suo canto, preferisce la formula del prestito con diritto di riscatto. È in questo punto che i due club non trovano un accordo. L’incontro di oggi servirà proprio a cercare di venirsi incontro. Milan e Roma potrebbero accordarsi per un prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo al raggiungimento di alcuni obiettivi, personali e di squadra. In particolare, si potrebbe parlare di qualificazione alla prossima edizione della Champions League per far scattare l'obbligo di riscatto di Florenzi. Non ci resta che attendere novità. Milan, 15 giorni per 4 colpi: ecco cosa aspettarsi dal mercato >>>