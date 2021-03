Milan, occhi sui talenti del futuro: ecco tutti i nomi | News

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha spiegato come il Milan, con grande lungimiranza, stia cercando di programmare già le prossime stagioni. Per proseguire nella risalita, in campo italiano ed europeo, il progetto del fondo Elliott Management Corporation non cambia. Al netto di qualche aggiunta di esperienza, quali quelle, per esempio, di Simon Kjær o Zlatan Ibrahimović, la filosofia del Milan sarà sempre quella di puntare su giocatori giovani, di talento dai costi contenuti di ingaggio e di cartellino. Un po' come accaduto con Alexis Saelemaekers e Pierre Kalulu, arrivati in rossonero grazie al lavoro dell'area scout. Vediamo, dunque, secondo la 'rosea' quali sono i calciatori che, al momento, il Diavolo tiene sotto la sua lente d'osservazione.