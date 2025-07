Milan, non solo Jashari: un altro giocatore ai ferri corti col Bruges

In casa Bruges scoppia un altro caso Jashari-bis . Infatti, il calciatore svizzero da tempo ha espresso la volontà di andare via dal Bruges con destinazione Milan . Volontà che però il club belga non ha accettato, continuando a rifiutare anche l’ultima offerta del Milan da 38 milioni complessivi. Questo ha portato il giocatore ai ferri corti con il suo club.

Calciomercato Milan, non solo Jashari: anche Ordonez vuole andare via dal Bruges...

Una situazione identica riguarda anche un altro giocatore del Bruges. Si tratta del difensore ecuadoregno Joel Ordonez, che come Jashari ha espresso la sua volontà di andare via, destinazione Marsiglia, e ha minacciato di non allenarsi più qualora non accettassero l’offerta di 30 milioni del club francese. Offerta che, come nel caso di Jashari, è ritenuta ancora troppo bassa.