Milan, Morata in volo per Istanbul: il suo saluto ai tifosi del Galatasaray

In giornata dovrebbe dunque arrivare il comunicato ufficiale del Milan sulla cessione di Morata, che sarà sostituito in rosa da Santiago Giménez. Morata termina la sua esperienza rossonera con 6 gol e 2 assist in 25 partite tra campionato e coppe: nel suo palmarès, un trofeo, la Supercoppa Italiana vinta in Arabia Saudita a gennaio. LEGGI ANCHE: Derby Milan-Inter, Shevchenko sicuro: “Può essere il momento di Leao” >>>