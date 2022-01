Milan, ricordi Mastour? L’ex baby fenomeno riparte dalla Serie C

Da fenomeno annunciato a meteora in pochi anni. L'ex Milan Hachim Mastour è pronto ad una nuova avventura: ripartirà dalla Serie C

Guardando la famosa sfida di palleggi con Neymar nessuno avrebbe mai immaginato la parabola discendente di Hachim Mastour . Un fenomeno annunciato, sul quale il Milan aveva deciso di puntare forte visti i numeri incredibili nelle sue corde. Le aspettative sono state però ampiamente deluse. I rossoneri lo lasciarono presto andare e da qui iniziò un lunghissimo girovagare tra Italia e estero. Dopo l'avventura in Serie B con la Reggina si è svincolato nella scorsa estate.

Dal rossonero del Milan a quello del Foggia. Sì perché, come riferisce Nicolò Schira, Mastour è pronto ad accasarsi alla corte di Zdenek Zeman in Serie C. Contratto fino a fine stagione con opzione.