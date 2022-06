Milan, Marchetti: “Florenzi, c’è ottimismo. Su Botman, Sanches e Origi…”

" Ibra? Io penso che giocherà un altro anno ", prosegue Marchetti . "La voglia di Ibra è stata dimostrata dal fatto che lui si sia operato. Tornerà non troppo dopo il mondiale, ci sarà tempo di parlare del contratto che sarà basso e con bonus da aggiungere. Ibra è stato importante per il Milan anche per la presenza nello spogliatoio nella seconda parte di campionato, è stato il motore emotivo del Milan e quando hai questo ruolo qua spiegami perché non dovrei farti di nuovo il contratto. A 41 anni, dopo uno scudetto che senti tuo, la situazione economica è l'ultima a cui pensi".

"Origi sta facendo delle terapie in Belgio, poi sarà a Milano per le visite mediche. Messias? Il Milan ha avuto una politica diversa dalla velocità con cui si muove il mercato. Ha avuto la pazienza, la fortuna e la bravura di aspettare i giocatori come ad esempio Tonali. La stessa cosa vorrebbe farla con Messias perché il Milan punta su di lui. Vorrebbe discutere con il Crotone per la cifra del riscatto, poi all'interno di questa dinamica magari può diventare protagonista in una nuova realtà in cui vorrà affermarsi. Zaniolo? Il problema è quello che chiede la Roma. Oggi viene a costare una cifra non inferiore ai quaranta o cinquanta milioni di euro, un investimento che oggi le società non pensano di mettere sul tavolo. Ad oggi questo investimento non lo farà il Milan", conclude Marchetti.