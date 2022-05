Milan, non solo Maldini e Massara: con RedBird si parlerà del futuro di Leao

Oltre ai rinnovi di Maldini e Massara, il nuovo Milan targato RedBird dovrà anche pensare di prolungare il contratto di Rafael Leao

L'edizione odierna di 'Repubblica' analizza la situazione societaria del Milan . Paolo Maldini e Ricky Massara sono in attesa di essere confermati da Gerry Cardinale , numero uno di RedBird Capital , fondo statunitense che, molto probabilmente, acquisterà presto maggioranza del club rossonero.

I due dirigenti vorranno capire se con l'arrivo della nuova proprietà ci sarà la possibilità economica per poter investire del denaro su quei due-tre calciatori che possano consentire al Milan di fare quel salto di qualità tanto sottolineato dallo stesso Maldini nell'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport'.

Inoltre, con l'arrivo di RedBird si dovrà inevitabilmente parlare del futuro di Rafael Leao. Il calciatore è in scadenza nel 2024 ma, al momento, una clausola rescissoria da 150 milioni di euro fa stare sereno il Milan, anche se non mancano i club interessati al portoghese. Calciomercato Milan: Bremer torna prepotentemente in corsa.