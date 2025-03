Milan-Maignan, rinnovo fatto ma la firma non arriva: ecco perché

Milan, per il rinnovo di Maignan si è fermato tutto — Mantenendo, così, suo malgrado la media di due gol presi a partita che si sta portando avanti nel Milan da tante. Soltanto in Milan-Como 2-1 il numero 16 rossonero ha preso soltanto una rete (anche se il secondo gol dei lariani era stato annullato per un fuorigioco millimetrico). Prima, contro Torino, Bologna, Lazio e Lecce, Maignan ha incassato 8 gol in 4 gare.

Un'involuzione, netta, di 'Magic Mike' Maignan: basti pensare che, nelle prime 17 partite di questa stagione, l'estremo difensore del Milan aveva totalizzato 8 'clean sheet'. Nelle successive 13 gare, poi, ci è riuscito soltanto in due appuntamenti 'soft', contro Empoli e Hellas Verona.

Insomma, il bilancio non depone certo a favore di Maignan che, anche in Champions League, nell'andata dei playoff contro il Feyenoord a Rotterdam (Olanda), aveva commesso un errore colossale sul tiro che aveva portato al gol di Igor Paixão. Le sue quotazioni hanno bisogno di risalire, e velocemente anche, altrimenti rischia di pagarne il prezzo.

Riflessioni in corso in casa rossonera. Serve che ... — Il 'CorSport', infatti, ha ricordato che, sebbene tra Milan e Maignan esista già un'intesa di massima per un rinnovo del suo contratto fino al 30 giugno 2028, la firma non arriva perché, in casa rossonera, stanno facendo delle riflessioni sul tema. Vale davvero la pena dare 5 milioni di euro netti a stagione di stipendio ad un portiere in forte calo di rendimento?

La risalita del Milan nella classifica in campionato e, magari, una vittoria della Coppa Italia, potrebbe contribuire a far tornare il sereno sulla vicenda, ma serve che Maignan inverta rapidamente questo trend negativo, tornando ad avere continuità e ad essere decisivo come una volta.