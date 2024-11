Milan-Maignan, il rinnovo è sempre più vicino: ecco quanto balla e le cifre

Oltre a Tijjani Reijnders, un altro calciatore del Milan che potrebbe presto firmare il rinnovo con il club rossonero è Mike Maignan e a tal proposito spuntano le prime cifre interessanti. A differenza di quanto sta accadendo con l'olandese, però, per l'estremo difensore la trattativa non è stata esattamente una passeggiata di salute. Durante i primi contatti, infatti, la richiesta di 'Magic Mike' e del suo entourage era quella di arrivare ad un ingaggio da top player, alla Rafael Leao per intenderci. Il classe 1999 percepisce al momento 6,5 milioni di euro più bonus, una cifra a cui, però, il Diavolo non sarebbe mai arrivato.