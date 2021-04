Milan, Maignan può arrivare anche con il rinnovo di Donnarumma | News

Le ultime sul calciomercato Milan: secondo la Gazzetta dello Sport, Maignan potrebbe arrivare con il rinnovo di Donnarumma

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul calciomercato del Milan. Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic non ha cambiato la situazione relativa a Donnarumma. Il club rossonero sperava che il prolungamento dello svedese potesse sbloccare anche il rinnovo del portiere, ma le cose non sono cambiate. Ormai manca un mese alla fine del campionato, con Maldini e Massara che si sono ripromessi di andare oltre.