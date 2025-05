Milan, Leao: solo due possibilità. Ecco la speranza di Tare

Calciomercato Milan, Leao potrebbe essere a un bivio in questa estate. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' Igli Tare avrebbe una speranza

Rafa Leao, secondo 'La Gazzetta dello Sport', potrebbe essere uno dei temi caldi che Igli Tare dovrà affrontare da nuovo direttore sportivo del Milan. Secondo la rosea non ci potranno essere mezze misure: al centro del nuovo progetto tecnico o destinato subito a cambiare aria. Per Leao potrebbe essere determinante la scelte del nuovo allenatore, delle sue idee tattiche e non solo. Tare avrebbe intenzione di parlare con l’attaccante.