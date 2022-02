Milan-Lazio, presente al ‘Meazza’ l’agente di Sven Botman | News

E' presente allo Stadio 'Giuseppe Meazza' ad assistere al match di Coppa Italia tra Milan e Lazio Nikkie Bruinenberg, agente di Sven Botman

E' attualmente in corso Milan-Lazio, gara valida per i quarti di finale della Coppa Italia. I rossoneri stanno conducendo per 3-0 grazie alla rete di Rafael Leao e alla doppietta di Olivier Giroud. Oltre alla visita speciale di Roberto Mancini, ad assistere al match c'è anche Nikkie Bruinenberg, agente di Sven Botman. Molto probabilmente la sua presenza allo Stadio 'Giuseppe Meazza in San Siro' è legata al futuro del suo assistito che, come ben si sa, è l'obiettivo numero uno per rinforzare la difesa del Milan. Il tutto è anche testimoniato da Bruinenberg stesso su Instagram.