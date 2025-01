Milan lasciato indietro: l’Olympique Marsiglia punta con decisione su Reda Belahyane

Reda Belahyane, seguito anche dal Milan, è ormai a un passo dal trasferimento all’Olympique Marsiglia, con il club francese pronto a piazzare il colpo. Dopo settimane di contatti, incontri tra l’agente del giocatore e un emissario del Marsiglia a Milano, l’offerta da 12 milioni di euro più 2 di bonus sembra essere la proposta decisiva per il centrocampista marocchino. La situazione attualmente è in stand-by, con il Verona impegnato oggi nella sfida contro il Venezia, ma il 30 gennaio si prospetta come la data cruciale per il trasferimento.