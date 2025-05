Milan, la difesa nel mirino: Ceccarini svela i nomi per il futuro

Nel suo consueto editoriale per TuttoMercatoWeb, il direttore Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul futuro del Milan: i nomi per la difesa

Nel suo consueto editoriale per TuttoMercatoWeb, il direttore Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul futuro del Milan, con un focus particolare sulle strategie di mercato in vista della prossima stagione. Le sue parole:

Ceccarini sul mercato Milan: "Obiettivo rinforzare la difesa con nuovi innesti"

“Il Milan però non è certo fermo sul mercato e valuta alcune soluzioni che potrebbero essere interessanti in chiave futura. Per la difesa oltre a Coppola del Verona, i rossoneri sono in pressing anche su Mosquera del Valencia. Da capire poi quali potrebbero essere i margini di manovra. Molto dipenderà dalle richieste del club spagnolo. Piace anche Okoli del Leicester City.”