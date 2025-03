Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, sabato 15 marzo 2025. Non potrebbe essere altrimenti, visto che la squadra, sul campo, è attesa da una partita molto importante in campionato contro il Como. Nel frattempo, però, intorno al club ed alla società si stanno configurando scenari di un futuro roseo a breve e medio termine. Vediamo insieme, dunque, le notizie più importanti sui rossoneri finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA