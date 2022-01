Milan, chi è Dejan Kulusevski: ruolo, stipendio e skills (VIDEO)

Uno dei tanti nomi accostati al Milan è quello di Dejan Kulusevski: scopriamo insieme chi è il giocatore che piace ai rossoneri

CARRIERA

Cresciuto nelle giovanili del Brommapojkarna prima e dell'Atalanta dopo, Kulusevski ha fatto il suo esordio tra i grandi in Serie A con i bergamaschi. Dopo solo tre presenze nella stagione 2018-2019, lo svedese passa in prestito al Parma con cui si mette in mostra. Segnerà 10 gol in 39 partite in un solo anno con i gialloblù prima di essere ceduto a titolo definitivo dall'Atalanta alla Juventus per circa 35 milioni di euro. Giunto alla sua seconda stagione in bianconero, il classe 2000 non sta brillando: in 74 presenze ha appena messo a segno appena 9 reti.