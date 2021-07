Milan, Kjaer prolungherà il contratto: fascia da capitano inclusa nel rinnovo

Simon Kjaer è prossimo al rinnovo di contratto con il Milan: per il difensore danese si prospetta anche un futuro da capitano

La storia d'amore tra il Milan e Simon Kjaer è destinata a continuare. Una stagione e mezza strepitosa con la maglia rossonera, oltre al grandissimo Europeo disputato con la Nazionale danese, hanno tolto qualsiasi dubbio alla dirigenza circa la sua permanenza nel club di via Aldo Rossi. Secondo Nicolò Schira, l'ex difensore di Siviglia e Atalanta firmerà un prolungamento di due anni, dunque vestirà la casacca del Diavolo fino al 2023. Oltre a ciò, Kjaer è destinato a diventare il nuovo capitano del Milan. Se così fosse, sarebbe scontato pensare all'addio di Alessio Romagnoli, il quale ha il contratto in scadenza nel 2022 e non ha ancora rinnovato. Dalot, Brandt e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.