Milan, Kessié mai alla sua altezza in stagione: andrà via a costo zero

Franck Kessié, centrocampista del Milan, andrà via a parametro zero al termine della stagione. Ecco dove può proseguire la sua carriera

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Franck Kessié, centrocampista del Milan, che, secondo il quotidiano romano, in questa stagione non è mai stato all'altezza delle aspettative. E, soprattutto, della versione del giocatore monumentale mostrata l'anno passato.

Kessié, nell'annata 2020-2021, infatti, è stato straripante per il Milan: tanti gol, certo, ma anche e soprattutto presenza fisica sul terreno di gioco nella formazione di Stefano Pioli. In questa stagione, invece, Kessié è venuto mancare troppo spesso. Prestazioni anonime, spesso appena sufficienti.

Incide, chiaramente, oltre che una preparazione fisica forse non ottimale per via dell'infortunio di inizio stagione ed i tanti impegni (Olimpiadi e Coppa d'Africa), anche la sua condizione contrattuale? Per il 'CorSport' non ci sono aperture sul discorso di un suo eventuale rinnovo del contratto con il club di Via Aldo Rossi.

Le richieste del suo manager, George Atangana sono altissime. Vuole un contratto pluriennale da 8,5 milioni di euro netti a stagione per il suo assistito, nonostante Kessié abbia vissuto un'annata discontinua. Inoltre, vuole delle commissioni abbastanza alte.

Ma dove andrà a giocare, dunque, Kessié l'anno prossimo? Si svincolerà dal Milan a parametro zero dal prossimo 1° luglio. Proseguono i contatti con le società straniere: in primis, il Barcellona. I catalani sperano di strappare il sì di Kessié entro l’estate per non partecipare ad aste con società di Premier League o con il PSG. Milan, in vista un ritorno a sorpresa: le ultime news di mercato >>>

