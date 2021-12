Milan, Kessié fa? La trattativa per il rinnovo continua a rimanere bloccata

La trattativa per il rinnovo di Kessié con il Milan è ancora bloccata, mentre all'orizzonte due big europee osservano la situazione

Continua a rimanere in fase di stallo la trattativa tra il Milan e Franck Kessié per il rinnovo del suo contratto. La distanza tra le due parti è di due milioni di euro, con l'offerta del Milan ferma a 6 milioni a fronte della richiesta dell'ivoriano (e del suo agente Antagana) di 8. Una cifra considerata elevate per le casse del club di via Aldo Rossi, che adesso perderà per un mese il classe 1996 perché sarà impegnato nella Coppa d'Africa.