Milan, il tira e molla di Calhanoglu non è molto apprezzato

Il Milan sembra non essere particolarmente contento di come Calhanoglu sta gestendo la situazione rinnovo. Ecco tutte le ultime notizie.

Una volta finito il campionato, in casa Milan si tornerà a parlare con i giocatori in scadenza per i rinnovi e tra questi c'è anche Hakan Calhanoglu. Il turco classe 1994 non è ancora certo di restare in rossonero. Il suo contratto scadrà a giugno e il Milan ha proposto un prolungamento a 4 milioni più bonus. Offerta che sembra essere stata, per ora, rifiutata. La distanza, tuttavia, è minima: la richiesta è di 5 milioni. Una situazione al limite, che non ha reso felici i tifosi, ma neanche i dirigenti. Pare infatti che a Casa Milan siano abbastanza stanchi della situazione creatasi. I dirigenti non hanno apprezzato il fatto di aver dovuto insistere così a lungo. Dunque, vedremo ora cosa succederà. Ogni scenario è possibile.