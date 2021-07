Milan, il saluto di Giroud: “Non vedo l’ora. Ci vediamo a San Siro”

Olivier Giroud è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan: l'attaccante francese ha salutato i tifosi su Facebook

Olivier Giroud è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. L'attaccante ha firmato un contratto di due anni con opzione sul terzo nel caso in cui le cose andassero nel migliore dei modi. Grande felicità da parte di Giroud, che ha scritto anche un post sul proprio account Facebook: "Cari tifosi milanisti, sono molto fiero di avere origini italiane e non vedo l'ora di iniziare questa emozionante avventura insieme a voi. Ringrazio Gazidis, Maldini, Massara e Pioli per l'accoglienza. Ci vediamo presto a San Siro".