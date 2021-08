Milan – Il PSG piglia tutto, ma non Theo Hernandez: è l’unico a rifiutare

PSG scatenato in questa sessione di calciomercato. I francesi giocano un po' all'asso pigliatutto. Theo Hernandez l'unico a rifiutare

PSG scatenato in questa sessione di calciomercato . I francesi giocano un po' all'asso pigliatutto. Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos, Wijnaldum, Danilo Pereira, Messi . Che vanno ad aggiungersi ai vari Neymar, Di Maria, Icardi, Verratti. Una rosa stellare , con un valore di oltre 1 miliardo di euro. Ma Pochettino ha un "buco" a sinistra . Manca, infatti, un esterno al livello degli altri elementi della rosa. Bernat e Kurzawa sono buoni giocatori, ma non certamente dei fenomeni.

Il nome sulla lista di Leonardo era quello di Theo Hernandez. Il dirigente brasiliano ha provato più volte a convincere il Milan, come riporta 'calciomercato.com'. Offerte monstre, ma i rossoneri non si sono piegati. E, anzi, sono pronti a blindare il fortissimo terzino sinistro francese. Sotto contratto fino a giugno 2024 con un ingaggio da 1,5 milioni di euro netti all'anno, Theo è pronto a prolungare il contratto con stipendio raddoppiato. Un colpaccio per i rossoneri, visto che l'ex Real Madrid è costato "solamente" 21,5 milioni di euro ed ora ne vale almeno 60.