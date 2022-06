Milan, il Manchester City mette alla porta due talenti: c’è anche Jesus

Gabriel Jesus, attaccante in uscita dal Manchester City, è uno dei nomi accostati al Milan in questa sessione di calciomercato.

Non soltanto grandi operazioni in entrata per il Manchester City . Il club inglese, infatti, saluterà alcuni pezzi pregiati della propria rosa quest'estate.

Fra questi, come riporta il The Athletic, ci sarebbe Gabriel Jesus , attaccante accostato nelle scorse settimane anche al Milan , e Oleksandr Zinchenko , sul quale ci sarebbero Everton e Newcastle .

Nomi importanti ed interessanti, anche in orbita Milan, con il club di via Aldo Rossi alla ricerca di giocatori di spicco da inserire in rosa per la prossima stagione.