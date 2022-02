Milan, niente da fare per Ibrahimovic: lo svedese salta la Salernitana

Zlatan Ibrahimovic non sarà a disposizione per la partita di sabato tra Salernitana e Milan: lo svedese non ha recuperato dal suo infortunio

Sabato sera, alle ore 20.45, il Milan sarà ospite della Salernitana. Una partita di fondamentale importanza per la squadra di Stefano Pioli che con una vittoria potrebbe consolidare ulteriormente il primato in classifica. Certo, tutto ciò in attesa dei risultati di Inter-Sassuolo e Cagliari-Napoli, gare in programma, rispettivamente, domenica e lunedì. Non arrivano buone notizie dall'infermeria di Milanello. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', Zlatan Ibrahimovic non sarà a disposizione per la trasferta di Salerno. L'attaccante svedese, infatti, non ha recuperato dal suo infortunio al tendine d'Achille, rimediato nel match del 23 gennaio contro la Juventus. Dunque, salvo clamorosi colpi di scena, sarà ancora una volta Olivier Giroud ad essere schierato in attacco dal primo minuto.