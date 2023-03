Milan, Ibrahimovic infinito: altro anno in rossonero?

Milan e Ibrahimovic ancora insieme? Come riporta Tuttomercatoweb, lo svedese potrebbe rinnovare per un altro anno in rossonero

Il Milan, potrebbe andare alla ricerca di una punta nel prossimo calciomercato. Non solo in vista della prossima stagione, ma soprattutto, in vista del futuro. Zlatan Ibrahimovic, però, potrebbe non aver detto ancora tutto sul campo con la maglia rossonera e con ancora la voglia di giocare. Ecco le ultime sul possibile rinnvo dello svedese.

Milan, Ibrahimovic rinnova ancora? — Come riportato da Tuttomercatoweb, il Milan avrebbe proposto a Zlatan Ibrahimovic il rinnovo del contratto per una ulteriore stagione e le possibilità che il centravanti svedese prosegua la sua carriera da calciatore anche per la prossima stagione, sarebbero, molto alte. Sul piatto ci sarebbe un nuovo contratto a cifre molto simili a quelle di un anno fa: lo svedese, si legge, firmò un contratto da 1.5 milioni di euro netti più bonus. Ibrahimovic, quindi, potrebbe giocare un'altra stagione con la maglia del Milan. Milan, Tonali: “Primo anno durissimo. Pioli fondamentale”