Milan, Ibrahimovic guadagnerà 7 mln con l’inserimento dei bonus

A breve, così come viene riportato dal Corriere della Sera, verrà ufficializzato il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan

Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, si sofferma sul calciomercato del Milan. In primo piano il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. A breve lo svedese firmerà per un'altra stagione con il club rossonero . Le cifre? Ibra guadagnerà i 7 milioni di euro attuali, ma grazie all'inserimento dei bonus, a differenza di quanto avviene adesso. La sostanza in ogni caso non cambia: Milan e Ibrahimovic continueranno insieme. A proposito di Ibrahimovic, ecco la nostra esclusiva con l'avvocato Grassani.