Milan, giorni decisivi per Tonali: Cellino è rientrato in Italia | News

Le ultime notizie sul mercato del Milan. Giorni decisivi per il futuro di Tonali: il presidente del Brescia, Cellino, è tornato in Italia

Saranno giorni importanti e decisivi per Sandro Tonali. Il giovane centrocampista in forza al Brescia, ha passato l'ultima stagione in prestito al Milan e, proprio per questo motivo, la dirigenza rossonera vorrà esercitare il riscatto. E' notizia di alcuni giorni che Maldini abbia chiesto uno sconto sul riscatto. Una richiesta che pare poter esser accettata da Massimo Cellino, presidente delle 'rondinelle', appena tornato in Italia. Stando a quanto riportato da 'calciomercato.com', le due parti si incontreranno per trovare una sistemazione definitiva al calciatore e permettergli di continuare a giocarsi le sue carte al Milan. Paolo Maldini sfida il Napoli: un giovane trequartista nel mirino del Milan